"الصحفيين" تطالب المؤسسات الصحفية بإبلاغها بأسماء المتدربين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة خاطبت كل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية، لإيفادها بأسماء المتدربين، وذلك تفعيلًا لقانون النقابة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وذلك لحمايتهم وتأمينهم في الشارع، وخلال تغطية الفعّاليات المُختلفة، بالإضافة إلى ضمان تعيينهم بعد المُدة التي حدّدها القانون.

وأضاف البلشي في تصريحات صحفية، أن النقابة تدرس إلزام المؤسسات بإخطارهم بأسماء المُتدربين، إما عن طريق قوائم تُسلّم للنقابة، أو عن طريق فتح باب تسجيل المُتدربين بالنقابة، على أن تُعيد النقابة إرسال أسمائهم للمؤسسات للتأكد من عملهم بها.

وتابع: "النقابة تتخذ خطوات حادة وقوية في ملف الكيانات الوهمية، ويجب أن تضمن حماية وأمان الزميل غير النقابي في هذه الحالات".