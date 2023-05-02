وفد برلماني أرميني يبحث مع الرئيس القبرصي علاقات التعاون بين البلدين

بحث وفد برلماني أرميني، اليوم الثلاثاء مع رئيس الجمهورية القبرصي خلال زيارة الوفد الجارية إلى قبرص، علاقات التعاون بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الطارئة على الساحة الإقليمية.

وقال النائب حايك كونجوريان زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التعاون البرلماني بين أرمينيا وقبرص، في بيان أوردته ووكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، "إن الرئيس القبرصي أشاد بالعلاقات الأخوية بين أرمينيا وقبرص".

كما أشار البيان إلى أن الجانب الأرميني شدد خلال الاجتماع على المستوى العالي للتعاون البرلماني بين البلدين، وأنه تمت مناقشة آفاق جديدة لتعميق التعاون.

وأضاف البرلماني أن الجانبين بحثا عدد من القضايا تشمل مسألة إقامة أذربيجان نقطة تفتيش على ممر لاتشين بشكل غير قانوني، إلى جانب عملية السلام الجارية مع أذربيجان، والتحديات القائمة وسبل حلها.