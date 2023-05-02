مدحت وجمال العدل أول حضور عزاء الفنان مصطفى درويش

بدأ منذ قليل عزاء الفنان مصطفى درويش في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

توافد الفنانون على العزاء وكان من بين الحضور الكاتب مدحت العدل والمنتج جمال العدل.

توفى مصطفى درويش أمس الإثنين عن عمر يناهز الـ43 عامًا بعد توقف مفاجئ في عضلة القلب.

تم تشييع جنازة مصطفى أمس الإثنين من مسجد الحصري السادس من أكتوبر وسط حضور كبير من الفنانين.

بدأ مصطفى درويش مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج.

جسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي،ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل ب100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري ، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد الذي شارك به أيضا في نفس العام.

كان آخر عمل سينمائي لمصطفى درويش فيلم "خمس جولات".

كما شارك في دراما رمضان الماضي بالمسلسلات كامل العدد، تلت التلاتة، وسره الباتع.

