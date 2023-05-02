برلماني أرميني: اتفاق مبدئي لعقد اجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو

أعلن رئيس اللجنة البرلمانية الأرمينية الدائمة لشؤون التكامل الأوروبي أرمان يجويان، اليوم /الثلاثاء/ أنه من المقرر عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأرميني آرارت ميرزويان، ونظيره الآذري جيهون بيراموف في العاصمة الروسية موسكو.

وقال البرلماني الأرمني -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية- "إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد اجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو".

يُشار إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت في وقت سابق أن موسكو تبذل قصارى جهدها لحل الموقف الراهن حول ممر لاتشين، سواء على المستوى السياسي من خلال محاولة استئناف المفاوضات بين الجانبين أو على الأرض من خلال قوات حفظ السلام الروسية المتواجدة هناك.

كما أشارت إلى إمكانية عقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في موسكو، لكن لم تدلي بأي تفاصيل بشأن موعد الاجتماع.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الآذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.