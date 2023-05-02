سالم عبدالجليل: التبني مرفوض تمامًا فى الإسلام والبديل هو الكفالة

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 08:31 م

قال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن التبني مرفوض تمامًا فى الإسلام، والبديل هو الكفالة.

وأضاف عبدالجليل، خلال لقائه في برنامج "ساعة مع نيبال" الذي تقدمه الإعلامية نيبال جبر، أن التبني مرفوض في الشريعة الإسلامية لعدة أسباب منها، إختلاط الأنساب، وذهاب الميراث لمن لا يستحق ليس من الأهل، لافتا إلي أن التنبي كان موجودا في الجاهلية بشكل كبير، حتى إن النبي محمد صلي الله عليه وسلم تنبني سيدنا زيد.

وأشار الدكتور سالم عبدالجليل، إلي أن عندما نجد طفل يتيم من الممكن أن نكفله، ومن الخطأ أن نقول أن الإسلام يرفض التنبي ولا نستكمل الجملة، مشددة إلي أنه يجب أن نقول أن الإسلام يرفض التنبي ويوجب الكفالة.