نقيب الصحفيين يوجّه الشكر للمرصد المصري لحل أزمة ارتياد الزملاء للمترو بمعدات التصوير

وجَّه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، بعد وصوله لحل في أزمة ارتياد المصورين الصحفيين محطات الخط الثالث للمترو بالكاميرات، بالتعاون مع النائب البرلماني أحمد بلال البرلسي.

وكانت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، قد رصدت ووثقّت عددًا من وقائع منع الصحفيين والمصورين، من استقلال الخط الثالث للمترو بكاميرات ومعدات التصوير الخاصة بهم.

واتخذت المؤسسة عدة مسارات لحل هذه المشكلة، منها إرسال مخاطبات رسمية إلى وزارة النقل وهيئة المترو، والتنسيق مع نواب داخل البرلمان لإثارة القضية، وطرحها داخل البرلمان، والعمل على حلّها.