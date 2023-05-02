ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شاهد.. كاسحة الجليد الروسية أقوى سفن العالم

كاسحة الجليد
كاسحة الجليد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هناك أنواع لا تعد ولا تحصى من السفن التي صنعها البشر وتتسابق الدول في صناعة سفن ضخمة ومتطورة حتى تصبح الدولة التي تمتلك اقوى او اضخم سفينة في العالم، وتعبر هذه السفن المحيطات والبحار ورغم حجمها وقوتها وتطورها الا انها لا تستطيع عبور المحيطات المتجمدة او عبور الجليد.

لذلك اضطرت بعض الدول لصناعة سفن أخرى مميزة تستطيع عبور المناطق الجليدية ومن بين هذه الدول روسيا حيث تمتلك مساحة شاسعة على مناطق جليدية وتوصلت لصناعة سفينة تعد واحدة من أقوى سفن العالم، وهي كاسحة جليد روسية تعمل بالطاقة النووية، وظيفتها كسر الجليد الذي تجده أمامها دون أن تتأثر.

هذه السفن يتم الاستعانة بها لفتح الطرق للسفن العالقة في مناطق معزولة كالقطب الشمالي أو مرافقة السفن التي قد تواجه خطر الاصطدام بالجليد وأثبتت فاعليتها في تلك المناطق على عكس السفن العادية التي لا تستطيع التصادم ولا تتعامل مع الجليد.

اضخم سفينة في العالم كاسحة جليد روسية الطاقة النووية