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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

لطلاب الثانوية العامة 2023.. 5 إجراءات مهمة من التعليم تعرف عليها

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور رضا حجازي للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وتنشر “البوابة نيوز” أهم التعليمات والتوجيهات وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

1- توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو.

2- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الأسئلة لتكون -“30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع”.

3- لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية  عن ١٥٪؜.

3- عمل مسح ضوئي لورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، وحال وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي.

4- وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية؛ لضمان حق الطالب في حالة التظلم.

4- توزيع البابل شيت مكتوب عليه اسم المادة،  والاعتداد بإجابة الطالب بداخله فقط.

5- تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل التصحيح الالكتروني.

الأسئلة المقالية التصحيح الالكتروني التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 أرقام الجلوس