لطلاب الثانوية العامة 2023.. 5 إجراءات مهمة من التعليم تعرف عليها

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور رضا حجازي للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وتنشر “البوابة نيوز” أهم التعليمات والتوجيهات وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

1- توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو.

2- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الأسئلة لتكون -“30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع”.

3- لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية عن ١٥٪؜.

3- عمل مسح ضوئي لورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، وحال وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي.

4- وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية؛ لضمان حق الطالب في حالة التظلم.

4- توزيع البابل شيت مكتوب عليه اسم المادة، والاعتداد بإجابة الطالب بداخله فقط.

5- تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل التصحيح الالكتروني.