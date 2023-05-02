الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام أوساسونا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة أوساسونا، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف النادي الكتالوني نظيره أوساسونا على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، واعتمد تشافي على روبرت ليفاندوفسكي لقيادة الهجوم إلى جانب رافينيا وجافي.

ويخوض برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - أليكس بالدي.

خط الوسط: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتش - بيدرو.

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي.

ويسعى برشلونة للفوز بالمباراة للهروب بصدارة الدوري الإسباني حيث يملك 79 نقطة بفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد، فما يحتاج أوساسونا لاقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من المراكز المؤهلة للدوري الأروبي حيث يملك 44 نقطة ويحتل المركز التاسع.