رئيس حزب التجمع: نستهدف بالحوار الوطني التوافق في القضايا المطروحة من أجل الوطن

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني بدأ منذ دعوة الرئيس السيسي، وجزء من الإعلام اشتبك فورا واستضاف خبراء مختلفين، وجرى التوصل بأن الحوار هو حوار وطني وليس حوار نخبوي، كما توصلنا بأن الحوار ليست مباراة لإثبات وجهة نظر البعض في مواجهة الآخر، ولكن التوافق مع أجل الوطن في القضايا المطروحة في الحوار.

وأضاف «عبد العال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الأمر غير المسبوق في تاريخ الحوار الوطني في مصر بأن يكون الحوار مفتوحا في كل الموضوعات، وشريك فيه كل مكونات المجتمع، والبعض استصعب هذا الأمر في البداية من شركاء الحوار، والبعض رأى الخوض في المحور السياسي وبالتالي سيتم الحسم في باقي المحاور.

ولفت أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون موارد، كما لا يمكن الحديث عن حرية انتخابات مع الفقر، أو الحديث عن حقوق المرأة والمواطنة في ظل بطالة كبيرة، وبالتالي تأتي أهمية المحور الاقتصادي.