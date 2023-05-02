البرلمان الأوكراني يصدق على تمديد الأحكام العرفية لمدة 90 يومًا

صادق البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة من 20 مايو 2023 لمدة 90 يومًا أخرى.

وقال عضو البرلمان الاوكراني ياروسلاف زيليزنياك وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، "صوت ما مجموعه 324 عضوا في البرلمان لصالح المرسوم رقم 9259 الصادر عن رئيس أوكرانيا بشأن تمديد الأحكام العرفية و333 - لصالح المرسوم رقم 9260 الصادر عن رئيس أوكرانيا بشأن تمديد التعبئة".

وكان قد تم إدخال الأحكام العرفية وإعلان التعبئة العامة في جميع أنحاء أوكرانيا لفترة حتى 26 مارس 2022 منذ بدء عملية روسيا العسكرية على أوكرانيا.

في وقت لاحق، تم تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 25 أبريل 2022، 25 مايو 2022، 23 أغسطس و2022 و21 نوفمبر 2022 و19 فبراير 2023 و20 مايو 2023.