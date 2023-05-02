الشعب الجمهوري: متفائلون بانطلاق جلسات الحوار الوطني

أشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري النائب صلاح ابوهميلة بإعلان الأمانة الفنية للحوار الوطني بداية أولي جلساته العامة والتي تعتبر خطوة قوية نحو الانطلاق لتحقيق وترسيخ مفاهيم الإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة .

واضاف ابوهميلة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز، أن الحوار الوطنى سيناقش كافة القضايا الملحة والهامة التي تهم كافة ابناء الوطن الواحد والقوي السياسية بمختلف توجهاتها السياسية خاصة وان نجاح الحوارالوطني يصنع جبهة داخلية صلبة ومتماسكة تلتف نحو أهداف قومية ثابتة مشتركة بين كل مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، كما أن الجبهات الداخلية المتماسكة والمتحدة تستطيع أن تدفع دولها إلى الارتقاء فى أدائها لمواجهة كل التحديات التى تواجهها.

وأشار ابوهميلة أن الحزب تقدم بمقترح هام وهو التوسع فى حالات الحبس الاحتياطى، و إدراج إجراء جديد يندرج بين الإفراج بكفالة وبين الحبس الاحتياطى، وتكون طبقًا لتقديرات القاضى الطبيعى للجرائم التى لم يشوبها عنف، وهو تطبيق استخدام أسورة القدم الإلكترونية التى يتم وضعها حول قدم المتهم وتحديد التقسيم الإدارى المسموح له بالحركة فيه، وهى تحدد موقعه وتحركاته على مدار الساعة لحين الفصل القضائى فى اتهامه، وإذا خرج المتهم عن النطاق الجغرافى المحدد له قبل الفصل النهائى قضائيًا فى قضيته أو إذا عاود تكرار جريمته يفقد حقه فى هذا الإجراء المخفف، ويتم حبسه احتياطيًا.

ولفت اللواء صلاح ابوهميلة، إلى أن الحزب سعيد بأن يبدأ الحوار الوطني في الموعد السابق تحديده من قبل الأمانة الفنية للحوار الوطني خاصة في ظل الأحداث الجسام التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق .

وتابع أبو هميلة، أن قيادات حزب الشعب الجمهوري حضرت كل هذه الندوات، موضحا أننا متفائلين أن يصل الحوار الوطني إلى مقترحات موضوعية قابلة للتنفيذ تحوز ثقة المواطن في نتائج هذا الحوار، و لما سينتهي إليه من نتائج هامة جدا لصالح الوطن والمواطن المصري .

وأشار الي أن حزب الشعب الجمهوري عقد أربع ندوات بالمقر الرئيسي للحزب، وقمنا بدعوة بعض ممثلي مجموعة من الأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان آخرها يوم الأربعاء قبل الأخير من شهر رمضان وتم طرح بعض مجالات المحاور الثلاثة للحوار الوطني للمناقشة وهي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي وانتهينا إلى بعض المقترحات التي سيطرحها حزبنا والأحزاب الأخرى أثناء الحوار.