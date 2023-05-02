كأس السوبر.. اتحاد الكرة: لم يتم اعتماد فريق بديل للزمالك حتى الآن

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه يتم مناقشة الفريق المنافس للأهلي في مباراة السوبر في الوقت الحالي، استعدادا لمباراة الجمعة المقبلة في دولة الإمارات الشقيقة.

وعلمت "البوابة نيوز" من مصدر خاص داخل جدران اتحاد الكرة، أن المجلس لم يعتمد الفريق البديل للزمالك حتي الوقت الحالي، موكدا انه سيتم الاعلان عنه خلال ساعات بعد الاستقرار على فريق آخر.

وكان قد أعلن الزمالك الاعتذار عن عدم خوض السوبر، مساء أمس الاثنين، وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنهم اتخذوا قرارًا خلال اجتماع مجلس ادارة الفريق الابيض بالاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات.