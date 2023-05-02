ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب الصحفيين يعلن موعد صرف زيادة بدل التدريب

البلشي
البلشي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن صرف زيادة البدل المُقررة من وزارة المالية للصحفيين أعضاء النقابة، بقيمة ٦٠٠ جنيه، في شهر يوليو المقبل، مع الموازنة الجديدة للدولة، بأثر رجعي ٤ أشهر.

وكان نقيب الصحفيين، قد أعلن أن دكتور محمد معيط، وزير المالية، أخطره خلال اتصال هاتفي باعتماد زيادة البدل 600 جنيه.

وكشف عن الاتفاق مع الوزير على تحديد موعد لاحق لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالنقابة وأوضاعها المالية، وإمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، موجهًا الشكر له ولرئيس الوزراء على اعتماد زيادة البدل.

الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين زيادة لبدل