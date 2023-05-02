نقيب الصحفيين يعلن موعد صرف زيادة بدل التدريب

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن صرف زيادة البدل المُقررة من وزارة المالية للصحفيين أعضاء النقابة، بقيمة ٦٠٠ جنيه، في شهر يوليو المقبل، مع الموازنة الجديدة للدولة، بأثر رجعي ٤ أشهر.

وكان نقيب الصحفيين، قد أعلن أن دكتور محمد معيط، وزير المالية، أخطره خلال اتصال هاتفي باعتماد زيادة البدل 600 جنيه.

وكشف عن الاتفاق مع الوزير على تحديد موعد لاحق لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالنقابة وأوضاعها المالية، وإمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، موجهًا الشكر له ولرئيس الوزراء على اعتماد زيادة البدل.