البلشي يخاطب وزيرة التضامن بشأن أزمة تأمينات الصحفيين المفصولين

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن مخاطبة النقابة لوزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أزمة التأمينات التي يعاني منها الزملاء المفصولين، أو العاملين في مؤسسات متوقّفة.

وقال نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، إن الردود جاءت مُبّشرة من الوزيرة، وأبدت نية واضحة للتعاون مع النقابة والصحفيين، وإنهاء تلك الأزمة، بالإضافة إلى إنهاء أزمات المعاشات لبعض الزملاء.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن لكل صحيفة طبيعة خاصة؛ لذلك ستعمل النقابة على إعداد ملف كامل لكل الصحف والزملاء، وتقديمه للوزيرة خلال لقائها.

وأوضح "البلشي" أن النقابة ستبحث مع وزيرة التضامن أيضًا تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، ودعم مسابقة القرآن الكريم، لافتًا إلى أن كل ذلك في مرحلة إنهاء الموافقات.

وتابع: "هذه المخاطبات وهذا اللقاء، سيأتي جزءًا من لقاءات ستعقدها النقابة مع كل الأطراف ومؤسسات الدولة، فيصالح الصحفيين، وتقديم المزيد من الخدمات لهم".