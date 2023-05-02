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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة مطاي يتابع حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات

رئيس مدينة مطاي يتابع
رئيس مدينة مطاي يتابع حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات
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تابع المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي اليوم الثلاثاء حملات النظافة اليومية بالقري والأحياء.

وجه “فايز”، بتكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى والأحياء وعلى  جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة مطاى، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية،  تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، والمتابعة على مدار الساعة، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة.


كما تابع رئيس المركز وبإشراف  على الكيال وفضل الجبالي نائبا رئيس المركز أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينه بحى شرق المدينة ، منطقة شرق المحطة وأمام وخلف مدرسة التجريبية بمنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وتسويه وتنظيف طريق العمارات السكنية بأرض الروبه بحضور رئيس الحى
كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجاره وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثوره بحضور رئيس الحى.
واستمر حي غرب المدينه في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد ومدرسه عثمان بن عفان في حضور رئيس الحى
كما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره بحضور رئيس الحي 
كما تابع  رئيس المركز أعمال النظافة اليومية بالطريق الدائري من اول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام بحضور مسئول الطريق الدائري ومستوي نظافة الكورنيش وطريق مصر اسوان الزراعي في زمام مدينة مطاي 
كما تابعت الوحدات القروية  لمجلس قروي حلوة  وابوا ن و بردنوها و ابو عزيز و منبال العمل بمنظومه النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامه من نقاط تجميعها ورفعها الي المقلب الرئيسي بحضور رؤساء القري 

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين ومتابعة رفع الاشغالات بالشوارع الرئيسية بالمدينة والقري.

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حملات النظافة والتجميل مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مدينة مطاي الوحدات القروية المصالح الحكومية