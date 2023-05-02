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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير فرنسا في أوكرانيا يزور منطقة تشيركاسي تكريمًا لذكرى ضحايا العملية الروسية

الهجوم الصاروخي الروسي
الهجوم الصاروخي الروسي
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قام سفير فرنسا لدى أوكرانيا إتيان دي بونسين، اليوم الثلاثاء بزيارة إلى أومان بمنطقة تشيركاسي تكريما لذكرى 23 ضحية قتلوا في الهجوم الصاروخي الروسي الذي وقع في 28 أبريل الماضي.

وقال الدبلوماسي الفرنسي -عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفقًا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية- "في 28 أبريل 2023، أصاب صاروخ مبنى سكني في أومان أدى لمقتل 23 شخصًا أثناء نومهم بينهم ستة أطفال".

وأضاف أن ممثلي سفارة فرنسا قدموا تعازيهم لرئيس بلدية أومان إيرينا بليتنيوفا والسكان المحليين.

كانت روسيا قد شنت هجومًا صاروخيًا على مبنى سكني في أومان بمنطقة تشيركاسي، ووفقا للسلطات الإقليمية الاوكرانية تم تحطيم 14 شقة بالكامل و14 أخرى مدرجة على أنها لا تصلح للسكن فيهم لاحتمالية انهيارهم.

وفي سياق منفصل، صرح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي الأوكرانية إيهور تابوريتس بأنه من بين 99 شقة في ذلك المنزل تم تحطيم 14 شقة بالكامل وتم التعرف على 14 شقة أخرى على أنها خطيرة. وأضاف أنه "يجب إعادة تسكين ستة وعشرين شخصًا وينتقل الناس الآن إلى الفنادق والمهاجع التي كانت معدة لاستقبال النازحين داخليًا القادمين من مناطق القتال".

لهجوم الصاروخي الروسي أوكرانيا فرنسا