سول: رئيس الوزراء الياباني يزور كوريا الجنوبية يومي 7 و8 مايو

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا كوريا الجنوبية في زيارة عمل في يومي 7 و8 مايو.

وذكر المكتب في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الكورية أن زيارة كيشيدا تأتي بدعوة من الرئيس يون سيوك-يول، ومن المتوقع أن يجري الرئيس يون لقاء قمة مع كيشيدا؛ لمناقشة القضايا الراهنة بين البلدين.

وأفاد البيان بأن يون دعا كيشيدا إلى زيارة كوريا الجنوبية أثناء زيارة يون إلى اليابان في مارس الماضي، وبهذه الزيارة المرتقبة لكيشيدا، سيتم استئناف الدبلوماسية المكوكية، أو القيام بزيارات منتظمة إلى البلدين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها الزيارة المتبادلة بين البلدين منذ زيارة رئيس الوزراء الياباني الأسبق يوشيهيكو نودا لكوريا الجنوبية في أكتوبر عام 2011.

وكانت آخر زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى كوريا الجنوبية، عند زيارة شينزو آبي للبلاد في فبراير 2018.