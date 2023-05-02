فيوتشر وبيراميدز يطلبان تأجيل مباراة السوبر للمشاركة ضد الأهلي

طلب مسئولو الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وكذلك فيوتشر، تأجيل مباراة السوبر 24 ساعة، من أجل المشاركة فيها ضد النادي الأهلي، بعد اعتذار نادي الزمالك عن عدم لعب هذه المباراة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ولكن حتى الان لا يزال الطرف الثاني مجهول، بعد اعتذار الزمالك، ولم يعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي عن طرف المباراة الثاني.

وقالت مصادر داخل اتحاد الكرة المصري، إن ناديي بيراميدز وفيوتشر وافقا مبدئيا على لعب تلك المباراة بدلا من الزمالك، ولكنهما طلبا تأجيلها 24 ساعة لتقام يوم السبت بدلا من إقامتها يوم الجمعة، حتى يحصلا على قسط من الراحة قبل لعب المباراة التي تمثل بطولة في حد ذاتها.