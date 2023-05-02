تأجيل محاكمة قاتل زوجة ابنه بكفر صقر للمرافعة

قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود تأجيل محاكمة عامل زراعي لاتهامه بقتل زوجة ابنه بمركز كفر صقر لجلسة 28 مايو المقبل للمرافعة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول سارة و م 21 عاما مقيمة بدائرة مركز كفر صقر جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس مع الاشتباه فى وجود شبهة جنائية في الوفاة وتبين تعرض المجنى عليها لضربات بالرأس.

وتبين من التحريات الأولية أن والد زوجها وراء التسبب في مقتل المجني عليها إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية (شومة) وذلك على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها حيث استغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل وعاجلها بعدة ضربات بالرأس أودت بحياتها وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.