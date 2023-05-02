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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف الدقهلية: صكوك أضاحي مشروع متميز يوفر حياة كريمة للأسر المستحقة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد اليوم الثلاثاء الشيخ صفوت نظير المرسي وكيل الوزارة مدير مديرية أوقاف الدقهلية اجتماعا طارئا بمديري الإدارات الفرعية بحضور الشيخ محمد حسين جاد مدير الدعوة، الشيخ عبد الشافي حسانين عبد الشافي مدير الإدارات الفرعية، الشيخ أبو المعاطي الجنيد مسئول شئون المساجد، الشيخ عزت علي المتولي مسئول شئون القرآن والشيخ أحمد محمد عبد النبي مسئول الدعوة الإلكترونية.

وأشار إلى أن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف مشروع متميز  يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، وأنه بالكامل يصل من يد المتبرع إلى أيدي الأسر الأولى بالرعاية أينما كانوا بعزة وكرامة .

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أن العمل والتفاني فيه هو أساس التقدم ، ومراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وحظر أداء أي درس إلا من خلال إمام المسجد أو من يرخص له من الوزارة أو المديرية.

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