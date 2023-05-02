محاولات مكثفة من أحمد دياب لمشاركة فيوتشر في السوبر المصري

يضغط أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة ورئيس نادي فيوتشر، لمنح ناديه فرصة المشاركة في السوبر المصري، أمام الأهلي باللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل.

وكشفت مصادر لـ"البوابة نيوز" أن أحمد دياب، يحاول بشكل مستميت من أجل مشاركة فيوتشر في المباراة، بعد قرار الزمالك برفض خوض اللقاء لعدة أسباب مختلفة، مما دفع رئيس الرابطة للضغط من أجل مشاركة ناديه في المباراة والضغط على اتحاد الكرة لدعوته على الرغم من أنه خامس الدوري وتم إقصائه من منتخب السويس في بطولة كأس مصر من دور ال32.

وقال مصدر في اتحاد الكرة، أن الساعات الأخيرة شهدت موافقة فريقين على خوض مباراة السوبر أمام الاهلي، على أن يتم إنهاء كافة الترتيبات والإجراءات لأى من الناديين الموافقين على لعب المباراة.

ووصلت بعثة الأهلي، إلى أبو ظبي منذ قليل استعداد لخوض مباراة السوبر، حيث يخوض الأحمر اللقاء، بصفته بطلا لكأس مصر.

ويحق لنادي بيراميدز خوض مباراة السوبر، بصفته وصيف مسابقة الدوري بالموسم الماضي كما أنه وصيفا لكأس مصر أيضا، حيث تنص اللائحة على خوض الوصيف السماوي المباراة حال رفض الزمالك بطل النسخة الأخيرة للدوري.