رئيس البريد: تطوير 3700 مكتب وميكنة الخدمات بالكامل

ترأس الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة في تشكيله الجديد؛ حيث استهل الدكتور شريف فاروق الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الهيئة السابق على ما قدموه من مجهودات لتطوير البريد المصري، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ما توصل إليه البريد المصري من تطوير فى إطار تنفيذ خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المستهدف تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الهيئة نجحت في تحقيق عديد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية، ومشيرًا إلى أن ما حققته الهيئة من نجاح يعبر عن التزام جميع العاملين بها بتنفيذ خطط التطوير، ومؤكدًا على أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وميكنتها بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة وتحويلها إلى منافذ تقدم العديد من الخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي بجميع أنواعها إلى جانب الخدمات المالية والبريدية واللوجستية التي تقدمها الهيئة كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية؛ مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، وساهم في استعادة الهيئة لدورها الاستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانيات هائلة، وأكد كذلك على أن ما تم من إنجازات جاء وفق تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات.

وكشف الدكتور شريف فاروق أن إجمالي مكاتب البريد المُطَوَّرَة بلغ أكثر من ٣٧٠٠ مكتب بريد من إجمالي ٤ آلاف مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، كما تم التوسع فى مكاتب البريد من خلال إنشاء ٣٠٠ مكتب بريد جديد، ليصل إجمالي عدد المكاتب إلى ٤٣٠٠ مكتب بريد، إلى جانب الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، مؤكدًا حرص الهيئة القومية للبريد على تطوير مكاتب البريد؛ لتلبية متطلبات المواطنين على النحو الذي يتوافق مع توجهات الدولة الساعية إلى تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية بشكل لائقٍ ومُيَسَّرٍ، ومشيرًا إلى أن البريد المصري يساهم بقوة في مبادرة حياة كريمة التي تشمل ٥٢ مركزًا فى ٢٠ محافظة يتم خدمتهم من خلال ٨٤٧ مكتب بريد منتشرة بتلك المحافظات، تم الانتهاء من تطوير ٧٥١ مكتب بريد، بنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من ٨٨٪ من تلك المكاتب حتى الآن، وموضحًا أنه سيتم الانتهاء بنهاية العام الحالي من تطوير جميع المكاتب التي تقع في نطاق المبادرة.

وفي نهاية الاجتماع أثنى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على الجهود التي يبذلها العاملون من أبناء الهيئة للنهوض بمستوى الهيئة وتقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة ويُسْر.

جدير بالذكر أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضوية كل من: -

أولًا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم-:

• نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق

• نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي

• نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي

ثانيًا: السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ثالثًا: أعضاء من ذوي الخبرة وهم:

- الأستاذة/ نهال كمال حسنين

- الأستاذ/ رامي أحمد عادل محمد أبو النجا

- الأستاذ/ مدحت مصطفى المدني

- الدكتور/ خالد سري محمود حسين صيام

- الدكتورة/ نهى عدلي محمد عبد الرحمن

- المهندس/ عمر أحمد رياض الغنيمي

- الدكتور/ محمد طارق يوسف

- السيد/ عمر محمد عبد العزيز خطاب

- السيدة/ نيفين علي فائق صبور

رابعًا: ممثل النقابة العامة للبريد