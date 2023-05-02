المملكة المتحدة تكافح الهجمات الإرهابية بقانون مارتين

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أن المملكة المتحدة ستكون أكثر استعدادًا للهجمات الإرهابية بموجب مسودات قوانين جديدة تعرف باسم "مارتين".

وقال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "إن تهديد الإرهاب مستمر وفي السنوات الأخيرة، رأينا الإرهابيين يستهدفون الجمهور في مجموعة واسعة من المواقع، مما تسبب في وفيات وإصابات بين الأبرياء الذين يمارسون حياتهم اليومية".

وأضاف أن " قانون مارتين خطوة مهمة إلى الأمام ستمنحنا مزيد من الحماية للجمهور، وأرحب بفحصه للتأكد من أن هذا التشريع متناسب مع تعزيز أمننا القومي".

ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون للتدقيق قبل التشريعي من قبل لجنة الشؤون الداخلية المختارة قبل تقديمه رسميًا ويهدف التشريع تجهيز الأماكن واستعدادها للرد في حالة وقوع هجوم إرهابي.

ويحدد مشروع قانون الإرهاب حماية المباني المتطلبات التي يتعين على الأماكن والمنظمات الأخرى، بموجب قانون مارتين، الوفاء بها لضمان السلامة العامة.

يأتي قانون مارتين تكريما لمارتين هيت الذي قُتل جنبًا إلى جنب مع 21 آخرين في هجوم مانشستر أرينا الإرهابي في عام 2017.