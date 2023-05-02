الإعدام شنقا للمتهمين بقتل شاب بالشرقية لسرقة أمواله

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم ومحمد سامى بده وحسام الدين محمود وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر بالاعدام شنقا لـ 3 أشخاص ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس في ذات القضية بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم جميعًا بقتل شاب وسرقة أموال كانت بحوزته بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وكانت نيابة جنوب الزقازيق قد قررت إحالة المتهمين عماد س ال س وشهرته عتريس 41 سنة وعادل ف ال م 34 سنة وأحمد إ م ع 30 سنة وأحمد س أ ع، 22 سنة ومحمد ع ع ال 23 سنة إلى المحاكمة في القضية رقم 6297 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة مشتول السوق المقيدة برقم 3139 لسنة 2022 كلي جنوب لاتهامهم بأن المتهمين من الأول إلى الثالث قد قتلوا المجني عليه أمجد سمير علي مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت النيابة أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه لبلوغ مقصدهم بسرقته حيث وضع مخططا لذلك وأعدوا سلاح ناري (فرد خرطوش) وسلاح أبيض (سكين) واستقلوا سيارة وتتبعوا خط سير المجني عليه ولاحقوه بالسيارة حال قيادته دراجة بخارية وصدموه بالسيارة فسقط أرضًا ليفارق الحياة.