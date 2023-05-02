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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة تموينية لضبط أسعار إنتاج بحيرة البردويل بأسواق شمال سيناء

على مدينة بئرالعبد
على مدينة بئرالعبد وقراها المخابز البلديه ومستودعات الدقيق و
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شنت مديرية التموين بشمال سيناء إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة تموينية مكبرة  بالاشتراك مع قسم مباحث التموين وهيئة الثروة السمكية وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الصحة للمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة للتأكد من الأوزان والتزام التجار بالأسعار.

وتحرص مديرية التموين على توافر كميات كافية للمواطنين من أسماك بحيرة البردويل بالجودة والسعر المناسب للمواطنين ويتم تكثيف المتابعة في المراسي والأسواق لضمان حصول أهالي المحافظة على احتياجاتهم من الأسماك الطازجة.

وجرى تنفيذ حملة تموينية أخرى على مدينة بئرالعبد وقراها لفحص المخابز البلدية ومستودعات الدقيق ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية والأسواق ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والأسماك.

 وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٤ محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية بالإضافة إلى تحرير عدد ٣ محضر إثبات حالة توقف بدون إذن مسبق أو عُذر قهري لمخابز بلدية بمدينة بئرالعبد، وتم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة.

الثروة السمكية الدكتور على مصيلحى وزير التموين بحيرة البردويل أمانى رسلان مدير عام المديرية