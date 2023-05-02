شمال سيناء تحصد الميدالية البرونزية للكاراتيه في أولمبياد المحافظات الحدوديةً

حصل فريق الكاراتيه بمحافظة شمال سيناء، على أربع ميداليات البرونزية في التصفيات النهائية لأولمبياد للمحافظات الحدودية في نسختها الرابعة، المقامة خلال الفترة من 27 أبريل الماضي حتى 2 مايو الجاري بمحافظة مطروح.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب الرياضة بشمال سيناء، إن مركز شباب 6 أكتوبر شارك في أولمبياد لعبة الكاراتيه بـ4 بطلات، وهن شروق خالد عزت، مصطفي ثابت محسن، عمر ربيع الأهتم، محمد عبد الشافي عيد، واستطعن الحصول على الميدالية البرونزية في التصفيات النهائية لأولمبياد للمحافظات الحدودية، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكشف عن دور اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، في رعاية أبناء المحافظة من الموهوبين رياضيًا، من خلال تقديم أوجه الدعم لهم

وأكد حسن عبدالوهاب أن برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة" يجري تنفيذه في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة، يمثلون المحافظات الحدودية "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح"، إضافة إلى مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

والجدير بالذكر، أن المشاركين في الأولمبياد يتنافسون خلال 12 لعبة فردية وجماعية، وهي: "خماسي كرة القدم، وكرة طائرة، وكرة سلة، وكرة يد، وكرة طائرة شاطئية، وتنس طاولة، وكاراتيه كاتا وكومتيه، وكرة سرعة، وشطرنج، وسباحة ظهر وحرة 50 مترا، وألعاب قوى، و100 متر عدو، و800 متر جري، ووثب طويل بنين وبنات، وخماسي كرة قدم شاطئية بنين فقط، كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم".