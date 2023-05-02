إحالة أوراق النجار المتهم بالتعدي على طفلته في الشرقية لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الثلاثاء بإحالة أوراق النجار المتهم بالتعدى على ابنته الطفلة بمركز أبوحماد لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة ٢٥ مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم ومحمد سامى بده وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية قد إحالة المتهم سعد ع ال ال 37 عامًا نجار مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات ابو حماد المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق لاتهامه بأنه في غضون شهري نوفمبر وديسمبر من العام قبل الماضي ومطلع العام الماضي قد تعدى على ابنته الطفلة وذلك بغير رضاها وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة فحملت منه سفاحًا على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وعلى النحو المبين في التحقيقات.

حيث عرض الطفلة للخطر منذ طفولتها وذلك بأن تسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.