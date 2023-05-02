حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارة ميكروباص في الساحل

أمرت جهات التحقيق بالساحل، اليوم، بحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كمية من العقاقير المخدرة داخل ميكروباص قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية حال استقلاله سيارة "ميكروباص، ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الساحل، وعُثر بداخل السيارة المُشار إليها على 51 علبة من عقار فنتانيل المخدر بإجمالى 510 أمبولات – عدد 8 شرائط من عقار تيدول المخدر بإجمالى 80 قرصا – مبلغ مالى – هاتف محمول

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.