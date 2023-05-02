"سين" و"أهل الكهف" في أول أيام عروض نوادي المسرح بقنا

شهد مسرح قصر ثقافة قنا، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، أول عروض نوادي المسرح الإقليمي، ضمن فعاليات الهيئة، والتي بدأت بالعرض المسرحي "سين"، والذي يدور حول فلسفة الحياة، والغرض من وجود الإنسان، كما تناول العمل عدة قضايا منها: ذوي الإعاقة، والطبقية، والتهميش، برؤية تعتمد على التجديد والتجريب.

يشارك في بطولة العمل كل من: باسم مكارم، وكريم عطا الله، ونور الدين جلال، وعمرو محمود، وطارق محمد، وأحمد الطيب، ومحمد مختار، وحمادة الأزهري، سينوغرافيا ميرنا مدحت، مساعد مخرج طه فرج، تصميم أزياء نجوى حسن، ومن تأليف وإخراج يوسف عبد الغنى.

أعقبه العرض المسرحي "أهل الكهف" والذي تدور أحداثه حول أهل الكهف أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى كهف، حيث اتفقوا أن يلجأوا إليه إلى طلوع النهار فيستمر نومهم ثلاثة قرون.

يشارك في بطولة العمل كل من: معتز سعيد، وحسام حسن، وحنا عادل، ومريم ملاك، وأبو الحجاج محمد، وأيوب سليم، إضاءة همام أبو المجد، ملابس وديكور يوسف أيوب، تنفيذ ديكور كيرلس صبري، موسيقى حمادة علاء الدين، مساعد مخرج حسام حسن، العرض عن أشهر مسرحيات توفيق الحكيم، ومن إخراج أيمن الحداد.

جاء العرضان بحضور أعضاء لجنة التحكيم والمشاهدة الكاتب المسرحي طارق عمار، والناقد محمود الحلواني، والمخرج مصطفى إبراهيم.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، ضمن النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

يشار إلى أن فعاليات نوادي المسرح بقنا تقام على مدار يومين، حيث تشهد اليوم عرضي "عصا موسى"، و"بهية وياسين" لقصر ثقافة قنا، وعرض "طائر" لبيت ثقافة فرشوط.