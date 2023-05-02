وزير الخارجية الصيني يشدد على التعاون الودي بين الصين وميانمار

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، اليوم الثلاثاء إلى بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية بين الصين وميانمار وتعزيز التعاون الودي بين البلدين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية فى المنطقة الحدودية بين الصين وميانمار في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

وقال الوزير الصيني إن يوننان تقع في طليعة الشئون المتعلقة بميانمار، وبالتالي فهي تلعب دورا فريدا في دفع العلاقات بين الصين وميانمار، وحث على بذل الجهود للحفاظ على وضوح خط الحدود واستقرار المنطقة الحدودية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم العابرة للحدود.

وخلال دعوته إلى التنسيق بين إدارة الحدود والتجارة عبر الحدود والعلاقات الثنائية، شدد تشين على الحاجة إلى تعزيز التجارة المنتظمة عبر الحدود والتبادلات الشعبية، وإبقاء أكبر عدد ممكن من موانئ الدخول مفتوحة، ودفع بناء منطقة التعاون الاقتصادي عبر الحدود والممر الاقتصادي بين الصين وميانمار.

كما دعا تشين مسئولي مقاطعة (يوننان) إلى الاستفادة من ميزتها الفريدة للتعامل بفعالية مع العمل المتعلق بالشؤون الخارجية على المستوى دون الوطني، في محاولة للتمسك بالسلام والهدوء في المنطقة الحدودية والوضع العام للصداقة بين الصين وميانمار.