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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 3 متهمين بالاتجار في العملة بعابدين للمحاكمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحالت نيابة عابدين الجزئية، 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، الي المحاكمة .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة عابديــن، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" –3 هواتف محمول.
وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل المبالغ المالية من وإلى البلاد بنظام "المقاصة"، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

3 أشخاص اتجار بالنقد إحالة 3 متهمين