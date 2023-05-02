إحالة 3 متهمين بالاتجار في العملة بعابدين للمحاكمة

أحالت نيابة عابدين الجزئية، 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، الي المحاكمة .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة عابديــن، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" –3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل المبالغ المالية من وإلى البلاد بنظام "المقاصة"، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.