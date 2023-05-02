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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

طلاب آثار سوهاج في زيارة لدار الكتب والوثائق القومية.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الثلاثاء، زيارة من طلبة وطالبات قسم الترميم بكلية الآثار بجامعة سوهاج. 

وقد قام ٤٥ طالب وطالبة بتفقد أهم التقنيات والأجهزة المستخدمة في عمليات تعقيم و ترميم وتجليد المخطوطات الأثرية.

كما تم التعرف على سبل مكافحة الحشرات والفطريات التي تؤثر على سلامة المخطوط، بالإضافة إلى شرح لأهمية الميكروفيلم والرقمنة في إتاحة المخطوط على نطاق أوسع مع المحافظة على أصل المخطوط من التداول المستمر الذي قد يؤدي إلى إتلافه. 
جاءت الزيارة في إطار الدور المجتمعي والثقافي الذي تقوم به دار الكتب والوثائق القومية، فيما يتعلق بالمساهمة في جهود إعداد كوادر شابة مؤهلة لسوق العمل في مجالات المكتبات والمعلومات والترميم.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أسامة طلعت قسم الترميم بكلية الآثار جامعة سوهاج المخطوطات الأثرية الميكروفيلم الرقمنه