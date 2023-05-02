طلاب آثار سوهاج في زيارة لدار الكتب والوثائق القومية.. صور

استقبلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الثلاثاء، زيارة من طلبة وطالبات قسم الترميم بكلية الآثار بجامعة سوهاج.

وقد قام ٤٥ طالب وطالبة بتفقد أهم التقنيات والأجهزة المستخدمة في عمليات تعقيم و ترميم وتجليد المخطوطات الأثرية.

كما تم التعرف على سبل مكافحة الحشرات والفطريات التي تؤثر على سلامة المخطوط، بالإضافة إلى شرح لأهمية الميكروفيلم والرقمنة في إتاحة المخطوط على نطاق أوسع مع المحافظة على أصل المخطوط من التداول المستمر الذي قد يؤدي إلى إتلافه.

جاءت الزيارة في إطار الدور المجتمعي والثقافي الذي تقوم به دار الكتب والوثائق القومية، فيما يتعلق بالمساهمة في جهود إعداد كوادر شابة مؤهلة لسوق العمل في مجالات المكتبات والمعلومات والترميم.