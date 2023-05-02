الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعًا شرق مدينة غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، موقعا شرق مدينة غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال استهدفت بقذيفتين موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية بداخله وفي المنطقة المحيطة به.

وأصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل البيرة الشمالي، بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عشرات المواطنين أصيبوا أيضا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة الجماهيرية، التي انطلقت من وسط مدينة رام الله وصولا لمدخل البيرة الشمالي، تنديدا باستشهاد الأسير الشهيد خضر عدنان.