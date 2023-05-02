“سول” تنفي وجود محادثات كورية يابانية حول التعاون العسكري الطارئ

نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء تقريرًا إعلاميًا وصفته بغير الصحيح، يفيد بأن (سول) و(طوكيو) تجريان محادثات على مستوى العمل لاستكشاف إمكانية التعاون العسكري الثنائي في المياه الكورية في حالة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون ها-كيو وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) “إن التقرير الذي يفيد بأن كوريا الجنوبية واليابان تناقشان التعاون الأمني البحري داخل مياهنا الإقليمية غير صحيح”، مشيرا إلى عدم وجود خطط (لإجراء مثل هذه المناقشات).

وأجرت (سول) و(واشنطن) و(طوكيو) مناورات بحرية ثلاثية في المياه الدولية بالقرب من شبه الجزيرة، ولكن ليس المياه الإقليمية الكورية.