ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل طفل عمره 10 سنوات على يد جيرانه بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة نصر جريمة قتل مأساوية عندما أقدم شخصان على خطف، و قتل طفل عمره 10 سنوات لعدم دفع والده فدية مالية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لطفل بإحدى العمارات السكنية  بمدينة نصر، وعلى الفور  انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل يدعى "صديق" عمره 10 سنوات مقتول خنفا وعلى جسده آثار تعذيب.

وعمل التحريات تبين أن الطفل حافظ للقرآن الكريم وهو الولد الوحيد لأبويه على 4 بنات، وتم خطفه منذ يومين عن طريق شخصان من جيرانه لطلب فديه من والده لعلمهم بثرائه وامتلاكه محل سوبر ماركت.

وأضافت التحريات أن المتهمين قتلوه وتركوا جثته بنفس العقار الذى يقيم فيه والده، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

اثار تعذيب الأجهزة الأمنية القبض على المتهمان تعذيب رية أمن القاهرة