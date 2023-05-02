انطلاق قافلة دعوية تابعة للأزهر في دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بمكتبها ، مع الشيخ محمود المجلاوى مدير عام الدعوة بمنطقة وعظ دمياط بالأزهر الشريف ، والشيخ عبد الله إبراهيم عضو لجنة الفتوى بدمياط.

تناول اللقاء، بحث خطة القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المقرر إطلاقها الأحد المقبل ولمدة اسبوع ، حيث تستهدف نشر الفكر الوسطى المستنير وسماحة الإسلام ووسطيته وتصحيح المفاهيم من خلال المساجد و الدعوة بالمصالح الحكومية.

ورحبت "المحافظ" المحافظ بهذا التعاون مشيدة بجهود الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعم تلك الرؤى والتى تعزز أيضًا الجهود التى تقوم بها الدولى لمكافحة الإرهاب والتصدى للأفكار الهدامة و نشر الفكر الوسطى والتعليم السمحة التى يدعو إليها الإسلام والأديان السماوية.

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من الشوارع المدرجة بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، تمهيدًا لافتتاحهم، حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم بمرافقة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وأعضاء لجنة الإشراف.

وتضمنت الجولة تفقد بعض الشوارع بمنطقة المنيا لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال لرصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت، حيث شددت على مراجعة تلك الأعمال و أيضًا مناسيب بالوعات صرف مياه الأمطار، مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، كما تفقدت " محافظ دمياط " منطقة البندر بالمنطقة القديمة حيث تابعت الأعمال المُنفذة بها ، وبحثت خطة إدراج الشارع الرئيسي بها لرصفه ببلاطات الانترلوك.

وبالمنطقة القديمة أيضًا، وجهت "المحافظ" بإدراج الشوارع المتفرعة من سوق السمك بمنطقة النفيس بالخطة ورصفها بالخرسانة المطبوعة والذى يتناسب مع طبيعة المنطقة.