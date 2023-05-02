حبس سوري الجنسية و4 آخرين لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

أمرت جهات التحقيق بحبس سوري الجنسية و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد.

وكانت، قد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، من ضبط سوري الجنسية و4 آخرين في واقعة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال خارج البلاد.

وردت معلومات مفادها قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من والی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات قيام كل من: سامر م، سورى الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهز الكائن في مدينة العبور القليوبية ومقيم فيلا ٢٠ مجموعة ٤ - شارع حافظ إبراهيم - الرحاب - التجمع الأول - القاهرة، و عماد ا ، مزارع ومقيم المرج الجديدة - محطة الفنادق ولديه محل إقامة آخر ١ ٤ شارع الساعة - الوايلى - القاهرة، و إبراهيم ع، رئيس حركة بشركة رف - س - أي جي فيرست مصر - مقیم میت -حمل - مركز بلبيس - الشرقية، و خالد م، عامل - ومقيم المجابرة مرکز جرجا - سوهاج . و محمد ر، حاصل على ليسانس اصول دین و مقيم المجابرة - مركز جرجا - سوهاج بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من والی خارج البلاد، بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.