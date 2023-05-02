مبعوث «السيادة السوداني»: الجيش مستعد لقبول الهدنة من أجل مساعدة العالقين

أكد دفع الله الحاج علي مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاحالبرهان، أن الخرطوم تريد من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي الإضطلاع بدور في الهدنة الإنسانية المقترحة في البلاد، وكذلك الدول التي اقترحت الهدنة مثل السعودية والولايات المتحدة، معربًا عن استعداد الجيش السوداني لقبول هذه الهدنة من أجلمساعدة المدنيين العالقين بسبب المعارك.

وأكد دفع الله الحاج علي - في مؤتمر صحفي عقد بالجامعة العربية عقب لقائه بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - أن زيارته للقاهرة لبحث أزمة السودان، تأتي في ظل العلاقة الوثيقة والتاريخية بين البلدين.

وشدد على أهمية تحقيق الاستقرار في السودان؛ نظرًا لأهميته من الناحية الجغرافيةوالسياسية في قلب إفريقيا، محذرًا من أن تفكك السودان ستكون له تأثيرات كبيرة في المنطقة.

وقال: "عندما تنتهي هذه الأزمة بانتصار الشرعية سيتم ترتيب عملية سياسية سودانية لايتم فيها إقصاء أي طرف إلا ما اتفق عليه السودانيون".

وناشد مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج علي، المجتمعالدولي أن يتعامل مع ما يحدث على أنه أمر داخلي، وقال "لا نقبل أي تدخل خارجي"،موضحًا أنه أطلع أبو الغيط على تطورات الأوضاع بالسودان.

وشدد أن على الهدنة المقترحة هي هدنة إنسانية ونعول على الجامعة العربية والاتحادالإفريقي للاطلاع بدور في هذه الهدنة وكذلك الدول التي اقترحت هذه الهدنة.

وأضاف: "أن قوات الجيش تسيطر على الوضع تمامًا، ولكنها تتوخى الحذر، حتى لايتضرر المدنيين".

وقال إن القوات المسلحة سمحت بوصول المساعدات الإنسانية عبر مطار الخرطوم ونظمتعمليات الاخلاء للرعايا الأجانب.

وقال إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والمجلس العسكري أكدا أنالمؤسسة العسكرية على استعداد لتسليم السلطة عبر عملية ترتضيها جميع مكوناتالشعب السوداني دون إقصاء.