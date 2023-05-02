محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 05:03 م

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الأنشطة والجهود المبذولة يومياً للتصدى لمختلف أشكال التعديات على أملاك الدولة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة أولاً بأول وذلك حفاظاً على الوجه الحضارى والجمالى بجميع المراكز والمدن .

وأكد شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأنه بالتعاون مع مركز الشرطة تم تنفيذ حملة للإزالة الفورية لطواحين الذهب بإجمالى ثلاث حالات بمساحة 1125 م2 بحى شرق المدينة .

وفى نفس السياق أكد صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تم تنفيذ حملة للإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 300 م2 بقروى توشكى ، مشيراً إلى إستمرار أعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار ، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع الأتربة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بمتوسط 15 طن يومياً .

وعلى جانب أخر أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم مواصلة المتابعة الميدانية والتصدى لإيقاف حالة تعدى بالبناء المخالف بنطاق حى جنوب المدينة ، كما تم إستمرار أعمال النظافة العامة والكنس وتفريغ حاويات وصناديق القمامة ، وأيضاً رفع الإشغالات بنطاق حى غرب ، بالإضافة إلى قيام رئيس قرية أبو الريش بتفقد الوحدات الصحية ومكتب الأعقاب التابع للوحدة المحليه وذلك لضمان إنتظام العمل وتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بالشكل المطلوب .

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