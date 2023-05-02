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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حار ورياح مثيرة للرمال والأتربة..الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاربعاء حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد طقس الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغرى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا