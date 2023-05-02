انسحاب الزمالك من السوبر.. "القمة" تاريخ من الانسحابات.. تقرير

أزمة كبيرة تشهدها الكرة المصرية في الفترة الحالية، تتمثل في انسحاب نادي الزمالك من مباراة السوبر المصري، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، أمام النادي الأهلي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الزمالك أعلن رسميا انسحابه من تلك المباراة، بقرار مجلس الإدارة بالإجماع، ولا يزال هذا الملف شائك، بعد أن عادت هذه الواقعة إلى الأذهان تاريخ انسحابات الأهلي والزمالك من لقاءات القمة، أشهر ديربيات الوطن العربي.

انسحب الزمالك ضد الأهلي عام 2020 في واقعة الأتوبيس الشهيرة، وذهب الأهلي إلى الاستاد فيما لم يحضر الزمالك، وانتظر الحكم 20 دقيقة قبل أن يقرر إنهائها بفوز الأحمر.

شهدت مباراة القمة في موسم 1995-1996 أحداثًا أثارت الجدل، عندما كان الزمالك معترضًا على تعيين قدري عبد العظيم حكمًا للمباراة، ولكن اتحاد الكرة أصر على قيادته للمباراة، وتقدم الأهلي بهدف فيلكس وسجل حسام حسن هدفا ثانيا قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة اعترض عليه لاعبي الزمالك بداعي التسلل وقرروا الانسحاب وعندما استكمال المباراة.

أقصر مباراة ديربي جمعت بين الأهلي والزمالك في التاريخ، عندما تواجها في موسم 1998-1999، حيث شهدت الدقيقة الرابعة تدخل عنيف من جانب أيمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، ضد إبراهيم حسن الظهير الأيمن لفريق الأهلي، وأشهر الحكم الفرنسي مارك باتا الكارت الأحمر في أيمن عبد العزيز، ليقرر بعدها الزمالك بقيادة مدربه فاروق جعفر الانسحاب.

الأهلي أيضا انسحب من قبل أكثر من مرة أمام الزمالك، فلقد قرر من قبل الانسحاب من اللعب في مباراته أمام الزمالك في الدور ربع النهائي من كأس مصر موسم 1928-1929، وذلك بسبب أحداث الشغب التي شهدتها المباراة.

انسحب النادي الأهلي أمام نادي الزمالك في مباراتهما بالدوري المصري موسم 1940-1941، حيث كانت المباراة تحصيل حاصل بعد حسم الزمالك اللقب مبكراً قبل المباراة.

انسحب النادي الأهلي من مباراته أمام نادي الزمالك في الدوري المصري موسم 1965- 1966 بعد أزمة تسبب فيها حارس الأهلي مروان كنفاني.

تسبب حارس الأهلي في أزمة أخرى في مباراته أمام نادي الزمالك بالدوري المصري موسم 1971-1972 لتندلع أحداث شغب ويتم إلغاء المباراة على إثرها.

انسحب النادي الأهلي من مواجهاته في البطولة العربية بعد أن أوقعته قرعة البطولة موسم 2003-2004 مع الزمالك وجهاً لوجه وكان مبرر الأهلي هو عدم الموافقة على لعبه بالصفقات الجديدة.