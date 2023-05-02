وكيل تعليم الدقهلية يكرم المعلمين الفائزين فى مبادرة 1000 قائد.. صور

كرم اليوم الثلاثاء ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ٣٥ معلما ومعلمة من الفائزين في مبادرة ١٠٠٠ معلم بمدرسة الشهيد مصطفى الجوهرى التجريبية للغات تعبيرا عن فخرهما بمستوى المعلمين بمحافظة الدقهلية معربين عن سعادتهما بحصول الدقهلية على نصيب الأسد فى مبادرة ١٠٠٠ قائد .



وقال شعبان لقد تم اختيار العناصر المتميزة لتولى المناصب الإدارية لأن هناك اتجاه من الدولة لإعطاء الفرصة كاملة للشباب للتمكين فى المناصب الإدارية فى بعض القطاعات ومن بينها قطاع التعليم .



كما أكد فى كلمته على أن بداية التقدم الإنجاز وبداية الإنجاز الإبداع وبداية الإبداع التميز والانفراد بالأداء.



وأشار إلى أن المبادرة كانت بانتقاء ١٠٠٠ معلم ومعلمة من المتميزين فى التدريس على مستوى الجمهورية لتولى إدارة المدارس وتسكينهم فى وظيفة مدير مدرسة.

ومن جانبه اعرب هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن سعادته وفخرة بحصول الدقهلية وفوزها بأكبر عدد من المتقدمين للمبادرة متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار والنجاح.

FB_IMG_1683033934106

FB_IMG_1683033926247

FB_IMG_1683033883285

FB_IMG_1683033923323

FB_IMG_1683033886421

FB_IMG_1683033916064

FB_IMG_1683033889438

FB_IMG_1683033892639

FB_IMG_1683033896089

FB_IMG_1683033898957

FB_IMG_1683033902999

FB_IMG_1683033904425

FB_IMG_1683033907372

FB_IMG_1683033910269

FB_IMG_1683033913208

FB_IMG_1683033918987

FB_IMG_1683033921883

FB_IMG_1683033931287

FB_IMG_1683033935521

FB_IMG_1683033924815

FB_IMG_1683033927611

FB_IMG_1683033884662

FB_IMG_1683033917543

FB_IMG_1683033887796

FB_IMG_1683033891159

FB_IMG_1683033894579

FB_IMG_1683033897542

FB_IMG_1683033901513

FB_IMG_1683033905893

FB_IMG_1683033908849

FB_IMG_1683033911738

FB_IMG_1683033914647

FB_IMG_1683033920396

FB_IMG_1683033929046

FB_IMG_1683033932688