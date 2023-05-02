وكيل تعليم الدقهلية يكرم المعلمين الفائزين فى مبادرة 1000 قائد.. صور

كرم اليوم الثلاثاء ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ٣٥ معلما ومعلمة من الفائزين في مبادرة ١٠٠٠ معلم بمدرسة الشهيد مصطفى الجوهرى التجريبية للغات تعبيرا عن فخرهما بمستوى المعلمين بمحافظة الدقهلية معربين عن سعادتهما بحصول الدقهلية على نصيب الأسد فى مبادرة ١٠٠٠ قائد .
وقال شعبان لقد تم اختيار العناصر المتميزة لتولى المناصب الإدارية لأن هناك اتجاه من الدولة لإعطاء الفرصة كاملة للشباب للتمكين فى المناصب الإدارية فى بعض القطاعات ومن بينها قطاع التعليم .
كما أكد فى كلمته على أن بداية التقدم الإنجاز وبداية الإنجاز الإبداع وبداية الإبداع التميز والانفراد بالأداء.
وأشار إلى أن المبادرة كانت بانتقاء ١٠٠٠ معلم ومعلمة من المتميزين فى التدريس على مستوى الجمهورية لتولى إدارة المدارس وتسكينهم فى وظيفة مدير مدرسة.
ومن جانبه اعرب هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن سعادته وفخرة بحصول الدقهلية وفوزها بأكبر عدد من المتقدمين للمبادرة متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار والنجاح.