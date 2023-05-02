وزير الصحة يتابع الخدمات الطبية المقدمة للوافدين من السودان بمستشفى أبو سمبل الدولي

تابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع النازحين القادمين من دولة السودان .

واستهل وزير الصحة والسكان ومحافظ أسوان جولتهم بتفقد مستشفى أبو سمبل الدولى، وأدار الوزير والمحافظ حوارًا مع المرضى ومرافقيهم من الأشقاء السودانيين أو المصريين حيث استمعا لمطالبهم واحتياجاتهم، بجانب الاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة التى يتم تقديمها بالجودة العالية لجميع الجنسيات داخل هذا الصرح الطبى الذى يضم 29 سرير ، فضلاً عن العيادات الخارجية ، والصيدلية وأقسام العناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى، والمخصصة لاستقبال أي حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية .

وعقب ذلك قام الدكتور خالد عبد الغفار واللواء أشرف عطية بزيارة ميدانية لمعبر آرقين البرى الدولى حيث تم متابعة ما تقوم به الفرق الطبية لمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهرى فى عيادات الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية ، والكشف عن أى أمراض معدية، ويتم تسليم كل فرد كارت مراقبة صحية ، متضمن عنوان مقر إقامته فى مصر، ورقم هاتف للمتابعة لمدة أسبوعين من تاريخ الوصول ، مع رفع درجة الترصد فى عيادات الحجر الصحى ، وزيادة أعداد الطواقم الطبية بها ، ودعمها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية ، وخاصة أنه يتم تمركز سيارات إسعاف ذاتية التعقيم فى معبر أرقين، وسيارات فى قسطل ، بالإضافة إلى زيادة عدد العيادات المتنقلة فى منافذ الوصول ، وزيادة أعداد الفرق الطبية فى تخصصات الأمراض الباطنة ، والأطفال ، والنساء للتعامل مع أى حالات مرضية ، كما تم رفع درجة الاستعداد فى مستشفيات محافظة أسوان ، والمحافظات المجاورة ، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء فى جميع التخصصات ، فضلاً عن مضاعفة أعداد فرق الطب الوقائى بأسوان والمناطق الحدودية ، وإتخاذ إجراءات مشددة فى مواجهة القوارض ونواقل الأمراض ، وتنظيم دورات مستمرة لتدريب الفرق الطبية المتواجدة هناك على ترصد الأمراض المعدية من خلال فرق وقوافل الحجر الصحى ومكافحة ناقلات الأمراض ، مع تنفيذ أعمال الرش والتعقيم والتطهير اليومى .

وأختتم وزير الصحة ومحافظ أسوان جولتهم بالزيارة الميدانية للموقف البرى الدولى بكركر حيث تفقدا ما يتم بذله من جهود مكثفة لتقديم الخدمات المتنوعة ، والتى من بينها الخدمات الصحية التى يتم تقديمها عبر القوافل الطبية الثابتة والمتنقلة لجميع الوافدين والقادمين من دولة السودان ، وخاصة فى ظل توفير أطقم من الأطباء والتمريض لتقديم الخدمات العلاجية والدعم النفسى للوافدين ، وكذا فرق الإسعاف والهلال الأحمر المصرى وشباب المتطوعين ، بجانب وجود غرفة عمليات للتدخل السريع مع المواقف الطارئة ، بالإضافة إلى الإنتظام فى أعمال التطهير والتعقيم ، وهو الذى توازى بالتنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة .

IMG-20230502-WA0036

IMG-20230502-WA0037

IMG-20230502-WA0041

IMG-20230502-WA0040

IMG-20230502-WA0039

IMG-20230502-WA0038

IMG-20230502-WA0042

IMG-20230502-WA0043

IMG-20230502-WA0044

IMG-20230502-WA0045

IMG-20230502-WA0047

IMG-20230502-WA0046

IMG-20230502-WA0048

IMG-20230502-WA0050

IMG-20230502-WA0057

IMG-20230502-WA0055

IMG-20230502-WA0051

IMG-20230502-WA0049

IMG-20230502-WA0053

IMG-20230502-WA0056

IMG-20230502-WA0054