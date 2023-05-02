الداخلية تنظم البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز - بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد "الحلقة الأولى" بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة والذى يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

أُقيمت فعاليات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز خلال الفترة من 7-8 /4/2023 ليلاً على الأضواء الكاشفة على ملعبين رئيسيين وثلاثة ميادين إحماء للخيول.. وذلك بمشاركة أكثر من 120 فارساً وجواداً فى مباريات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات من مختلف الارتفاعات.

كما تم إقامة بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد "الحلقة الأولى" خلال الفترة من 12– 13/4/ 2023 ليلاً على الأضواء الكاشفة ، حيث شارك فى البطولة أكثر من (30 فارساً وفارسةً وجواداً) حيث إتسمت أجواء فعاليات البطولة منذ إفتتاحها بالمظهر المشرف والحضارى لمصر والتنظيم الإحترافى الذى يماثل إقامة مثل تلك البطولات على المستوى الدولى.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة ، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها.. كما تم تهيئة وتطوير وادى الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً خلال شهر رمضان المعظم من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى فى مختلف منافسات البطولة وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.