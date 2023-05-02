رفض برلمانى لسياسة الأوقاف بتأجير منازل المواطنين ومطالبات بتقنين أوضاعهم

طالب النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، بسرعة حل أزمة أهالى قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، الذين يعانى منذ عشرات السنوات، من عدم استقرار أوضاعهم بمنازلهم بسبب النزاع بين هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف.

وقال يونس عبد الرازق، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الأوقاف سبق ووعدت بحل الأزمة، من خلال استبدال الأراضى، إلا أن تلك الإجراءات توقفت، بعدما قام الأهالى بدفع مبالغ مالية كرسوم لطلبات الاستبدال.

وأضاف عبد الرازق، الأهالى يعانون يوميا بسبب عدم استقرار أوضاعهم.

وأيده فى ذلك النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، قائلا، إن المواطنين يعيشون العذاب يوميا بسبب عدم تقنين أوضاعهم، وعدم استقرارهم، وتهديدهم المستمر بالطرد.

وأضاف الجاهل فى كلمته الجلسة العامة لمجلس النواب، وضعت الوزارة، مؤخرا، شروطا لقبول طلبات الاستبدال من المواطنين، وهو إبراهم عقود ايجارية لمنازل المواطنين بين الهيئة والمواطنين، وهو الأمر الذى يرفضه المواطنين، نظرا لأنهم هم من أنشأوا هذه المنازل وتوارثوها، وبالتالى لايجوز أن يستأجروها من هيئة الأوقاف.

وقالت النائبة آية فوزى فتى، أن مشكلة الأهالى بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، توارها الأهالى عن آبائهم وأجدادهم، وأنهم كنواب توارثوا الدفاع عنها، واصفة المشكلة بالأزلية.

واضافت فوزى، أن المواطنين أصبحوا مهددين بالطرد والحبس، يعيشون حياة غير مستقرة بالمرة.

وانتقدت عضو مجلس النواب، قيام وزارة الأوقاف بوضع أسعار مبالغ فيها، مطالبة بمراعاة ظروف المواطني الاقتصادية والاجتماعية.