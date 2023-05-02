حملات تفتيشية لهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على دور هيئة الرقابة الإدارية بمنع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

وشدد على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية لضبط الأسواق ومحاربة الفساد للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الجرائم.

وفي هذا السياق جرى تشكيل لجان من قطاعات الضرائب العامة والتعليم والصحة والطب البيطري والتموين وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة كهرباء جنوب الدلتا للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين وبناءاً عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع اللجان المشكلة بشن حملة على عدد من المنشآت الصناعية والغذائية بمدينة بنها وجرى التأكد من أرقام التسجيل الضريبي لتلك المنشآت وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح.

أسفرت الحملة بالنسبة لقطاع التموين عن تحرير 57 محضر مخالفة تموينية تتمثل في 16 محضر نقص وزن ، 9 محاضر غير مطابق للمواصفات ، 9 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية ، 10 محاضر عدم وجود لوحة، 11 محضر عدم نظافة، محضر عدم إعطاء بون بالإضافة إلى محضر عدم وجود سجل.

كما جرى المرور على 5 محطات الوقود وجرى تحرير 3 محاضر تصرف في البنزين 80 والسولار بالإضافة إلى 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار كما جرى تحرير 3 محاضر عدم وجود سجلات زيارة وتفتيش وعدم انتظام في القيد بسجل الوارد والمنصرف.

وقامت اللجنة بالمرور على 4 مستودعات غاز واسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر غلق فى المواعيد الرسمية بالإضافة إلى محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع الصحة قامت اللجنة المشكلة بالمرور على عدد من المنشآت الطبية بمدينة بنها والتى من بينها مستشفى حميات بنها حيث قام قطاع تفتيش هيئة الدواء بالمرور على عدد 3 صيدليات وتم تحرير عدد 3 محاضر مخالفة لعدم وجود صيدلي بالصيدلة ويوجد عينات مجانية معدة للبيع ومخالفة اللافتة غير الموجود بالرخصة بالإضافة الى بيع أدوية تأمين صحي وأدوية مجهولة المصدر.

وفى قطاع التعليم جرى المرور على 13 سنتر للدروس الخصوصية بدون ترخيص وتم تحرير محاضر لهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي قطاع الطب البيطري جرى المرور على عدد من المطاعم الغذائية حيث جرى ضبط عدد 60 كيلو شيش طاووق غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية كما تم المرور على محل جزارة وتم ضبط 23 كيلو لحم جاموسي ذبح خارج السلخانة وتم تحرير محضر جنحة بالكمية المضبوطة كما تم تحرير جنحة صحية لعدم وجود ترخيص.

وفى قطاع الطرق جرى المرور على قطاع الطرق التى تم تنفيذها خلال خطة 2019/2020 بمدينة بنها حيث تبين وجود عدد من الملاحظات تتمثل فى وجود خشونة في سطح الأسفلت وعدم استواء السطح وحفر ببعض الاماكن وتم أخذ عينات من الطرق التي جرى المرور عليها بعدد من قري مركز ومدينة بنها وإرسالها إلى معمل كلية الهندسة لفحصها.

وفى قطاع مياه الشرب تم أخذ عينات من عدد من محطات مياه الشرب بمدينة بنها كما تم سحب عدد ١ عينة من عملية مياه بطا المرشحة بالإضافة إلى المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وتم سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها كما جرى المرور على بعض عمليات المياه الخاصة والغير مرخصة وعددهم 4 عمليات، وجرى سحب عينات منهم.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية عقد اجتماع مع رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية وخلال الاجتماع أكد الهجان على السادة مديري المديريات والأجهزة الرقابية والتفتيش المالي والإداري بتكثيف الحملات التفتيشية خلال حملة اليوم الواحد في جميع القطاعات بالتعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة، وذلك من أجل التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، وضبط الأداء العام في كافة المجالات الخدمية بالقليوبية.

حملات الرقابة الادارية

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