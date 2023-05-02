خاص| تفاصيل سيطرة الدعم السريع على مختبر الصحة السوداني وبنك الدم المركزي

كشف الدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، آخر التفاصيل بشأن سيطرة مُسلحين على مُختبر الصحة العامة المركزي «استاك» وبنك الدم المركزي في العاصمة السودانية الخرطوم.

الدعم السريع يسيطر على 12 مستشفى في الخرطوم

وقال «إبراهيم»: في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»: إن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، تمركزت داخل 12 مستشفى يتبعون لـ القطاع الصحي العام والخاص في ولاية الخرطوم في السودان، مُؤكدًا أن مختبر الصحة العامة المركزي – استاك - وبنك الدم المركزي في الخرطوم، إحدى المستشفيات الـ 12 الذين يخضعون الآن لسيطرة قوات الدعم السريع.

وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، أن غرفة العمليات بصحة ولاية الخرطوم؛ أبلغت وزير الصحة الاتحادية في السودان الدكتور هيثم إبراهيم بسيطرة قوات الدعم السريع على مختبر الصحة العامة المركزي – استاك - وبنك الدم المركزي في الخرطوم، وبدوره، تم التواصل مع القيادة العليا في قوات الدعم السريع، وذلك لحساسية وأهمية مختبر استاك وبنك الدم المركزي.

مختبر الصحة العامة المركزي – استاك

صحة السودان تحذر من العبث بمحتويات «مختبر استاك»

وأوضح «ابراهيم» لـ «البوابة نيوز»، أن قوات الدعم السريع أبلغت وزارة الصحة الاتحادية في السودان بالتنبيه على العناصر التابعة لها والمتمركزة داخل 12 مستشفى في الخرطوم بعدم الصعود أو اقتحام غرف «معمل استاك» أو العبث بمحتواياته، ولفت إلى أن قوات الدعم السريع تتمركز في فناء المختبر وبنك الدم.

وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم في تصريحاته لـ البوابة نيوز مساء اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 أن الأوضاع بداخل على مختبر الصحة العامة المركزي – استاك - وبنك الدم المركزي في الخرطوم، مستقرة ولم يتم اقتحام مبنى المختبر وبنك الدم.

وردًا على احتجاز قوات الدعم السريع لـ أطباء يتبعون لوزارة الصحة الاتحادية أو صحة الخرطوم داخل المعمل، أكد «إبراهيم» خلو المعمل وبنك الدم من أي أطباء بداخله.

وحصلت «البوابة نيوز» على مقطع فيديو من داخل مختبر الصحة العامة المركزي - استاك - وبنك الدم المركزي في الخرطوم، يتحدث خلاله أحد أفراد الدعم السريع والذي نفى اقتحام مبنى المختبر وبنك الدم مؤكدًا على خلو المبنى من أي عناصر تابعة للدعم السريع وأن القوات تتمركز في فناء المختبر وبنك الدم.

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وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت في بيان رسمي أن بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، تسلمت مُذكرة رسمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التعدى الصارخ الذي أقدمت عليه قوات الدعم السريع المتمردة على عدد 12 من المستشفيات والمرافق الصحية بالعاصمة القومية الخرطوم.

وقال المذكرة: «في عمل بربري صادم يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الإنسانية، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكافة المبادئ والأعراف وقواعد الاشتباك الميداني التي تصون حرمة وقدسية هذه المرافق.

وتضمنت المذكرة المقدمة لمنظمة الصحة العالمية المستشفيات والمرافق التي سيطرت عليها القوات الدعم السريع هي: (مستشفى الخرطوم، مستشفى الشعب، مستشفى الأنف والأذن والحنجرة، مستشفى الأسنان، مستشفى الرازي، مستشفى الساحة، مجموعة المستشفيات الخاصة، المستشفى الكويتي،مستشفى شرق النيل، معمل الصحة القومي، بنك الدم المركزي، ومستشفى الوالدين).

وطالبت وزارة الخارجية في مذكرتها، بأن تقوم منظمة الصحة العالمية كجهة اختصاص مباشر، والأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها الأخرى بإدانة هذا العمل الذي أقدمت عليه قوات الدعم السريع بأقصى العبارات ومطالبتها بالانسحاب الفوري من كافة المؤسسات والمرافق الصحية.