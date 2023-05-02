وكيل تعليم الأقصر يفتتح الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بإدارة إسنا.. صور

افتتح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بمدينة إسنا، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجديد لها من قبل هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر.

كان في استقبال وكيل الوزارة، كلاً من هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني، ومحسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية.

بدأ حفل الافتتاح، بتلاوة من القرآن الكريم، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تقديم عدد من الاستعراضات والفقرات الفنية، كما وتم تقديم الدروع التذكارية لوكيل تعليم الأقصر، ووكيل المديرية، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومدير عام التعليم الفني، وذلك لدعمهم ومتابعتهم المستمرة لأعمال الصيانة.

وعقب الافتتاح، تفقد خالد جوانب وغرف الصالة المغطاة والتي أعدت لتتيح ممارسة العديد من الرياضات، كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، وكذلك تنس الطاولة وكمال الأجسام، والتي تتجاوز مساحتها ١٩٠٠ متر تقريباً.

وأبدى وكيل تعليم الأقصر، شديد إعجابه بالصالة المغطاة بعد انتهاء تجديدها لتكون متنفساً مشروعاً لطاقات أبنائنا وبناتنا الطلاب والمجتمع المدني ككل، ووعد ببذل المزيد من الجهد والسعي لأن تتوافر مثل هذه الصالات في كل إدارة، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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افتتاح الصالة المغطاه (2)

افتتاح الصالة المغطاه (3)

افتتاح الصالة المغطاه (4)

افتتاح الصالة المغطاه (5)

افتتاح الصالة المغطاه (6)

افتتاح الصالة المغطاه (7)

افتتاح الصالة المغطاه (8)

افتتاح الصالة المغطاه (9)

افتتاح الصالة المغطاه (10)

افتتاح الصالة المغطاه (11)

افتتاح الصالة المغطاه (12)

افتتاح الصالة المغطاه (13)

افتتاح الصالة المغطاه (14)