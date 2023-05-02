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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طرح البوستر الرسمي لفيلم الصف الأخير والعرض 17 مايو

الصف الأخير
الصف الأخير
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم الصف الأخير البوستر الرسمي للعمل، للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقة في دور العرض المصرية يوم 17 مايو الحالي.

ويكشف البوست عن أبطال الفيلم بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء وتيام قمر الشاب فما العلاقة التي تجمعهما؟

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن، وإنتاج Victoria Film المخرج والمنتج شريف محسن. 

الصف الأخير بيومي فؤاد تيام قمر ياسر الطوبجى