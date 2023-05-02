طرح البوستر الرسمي لفيلم الصف الأخير والعرض 17 مايو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الصف الأخير البوستر الرسمي للعمل، للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقة في دور العرض المصرية يوم 17 مايو الحالي.

ويكشف البوست عن أبطال الفيلم بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء وتيام قمر الشاب فما العلاقة التي تجمعهما؟

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن، وإنتاج Victoria Film المخرج والمنتج شريف محسن.